2 в степени х+1=4 можно с решением и обьяснениями пожалуйстааа

Алгебра
2 в степени х+1=4 можно с решением и обьяснениями пожалуйстааа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 ^Х+1=4   и     2²=4 Из этого следует, что Х+1=2; Х=2-1; Х=1 
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