2 в степени х+1=4 можно с решением и обьяснениями пожалуйстааа
Алгебра
2 в степени х+1=4 можно с решением и обьяснениями пожалуйстааа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 ^Х+1=4 и 2²=4 Из этого следует, что Х+1=2; Х=2-1; Х=1
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