Задача. Выбрать правильный ответ. У человека карий цвет глаз доминирует над голу??ым. А способность лучше владеть правой рукой - над левой. Гены обоих признаков находятся в разных хромосомах. Кароокий правша женился на женщине...

Биология

Задача. Выбрать правильный ответ. У человека карий цвет глаз доминирует над голу??ым. А способность лучше владеть правой рукой - над левой. Гены обоих признаков находятся в разных хромосомах. Кароокий правша женился на женщине, которая имела голубые глаза и была левшой. В такой семье, если человек гомозиготный по обоим признакам, следует ожидать потомков: а) все кареглазые правши; б) 50% кареглазые правши, 50% голубоглазые левши; в) 25% кареглазые правши, 25% голубоглазые левши; г) все кареглазые, но 50% правшей и 50% левшей; д)нет правильного ответа

Автор: Гость