Придумайте текст радиорекламы сборника упражнений по русскому языку пож

Русский язык
Придумайте текст радиорекламы сборника упражнений по русскому языку пож
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бери сборник упражнений по русскому языку,и ощути всю мощь знаний.Научись правильно писать и говорить,и тогда,ты будешь востребован в обществе.Вперёд к знаниям!
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