2 вопрос, Кем была населена Швамбрания? Как протекала жизнь в этой сказочной стран??? 3 вопрос, Что важнее для мальчиков: события в Швамбрании или в городе Покровске где они живут? 4 вопрос: Почему первый же встречный Лёлей у...

Литература

2 вопрос, Кем была населена Швамбрания? Как протекала жизнь в этой сказочной стран??? 3 вопрос, Что важнее для мальчиков: события в Швамбрании или в городе Покровске где они живут? 4 вопрос: Почему первый же встречный Лёлей ученик гимназии сказал, что "гимназист" - существительное неодушевлённое? Что он хотел подчеркнуть? О каких взаимоотношениях в гимназии говорит это утверждение? вопросы по произведению Кондуит и Швамбрания, автор Лев Абрамович Кассиль помогите пожалуйста, голова совсем не варит под вечер..

Автор: Гость