На участке прямоугольной формы посажены 12 яблонь по 1 яблоне на кв.метр.Чему равна может быть длина забора ,ограждающего данный участок? Найди разные способы решения и заполни таблицу.: Длина участка. Ширина. Дл.заб 12. ...

Математика
На участке прямоугольной формы посажены 12 яблонь по 1 яблоне на кв.метр.Чему равна может быть длина забора ,ограждающего данный участок? Найди разные способы решения и заполни таблицу.: Длина участка. Ширина. Дл.заб 12. 3. 16.
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