Як ти діятимеш якщо натрапиш серед трави на безпомічних пташенят чи звірят

Окружающий мир
Як ти діятимеш якщо натрапиш серед трави на безпомічних пташенят чи звірят
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Автор: Гость
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Гость:
Зберу їх і віднесу в який притулок або зоопарк все  залежить від виду і віку тварини або птаха!!!
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