СРОЧНО!!!!! Пожалуйста, помогите!!! Решите задачи. Задачи на фото. (7 класс)
Математика
СРОЧНО!!!!! Пожалуйста, помогите!!! Решите задачи. Задачи на фото. (7 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вписанный угол 70 градусов опирается на дугу 140 градусов. Но и два вписанных угла 15 и альфа градусов опираются на ту же дугу. Значит угол альфа равен (140-30)/2=55 градусов.
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