Придумайте сказку о сложение чисел с разными знаками

Математика
Придумайте сказку о сложение чисел с разными знаками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили были 2-е цифры 1 и 5 и им показалось скучно одним  ,они соединились и стали жить и не тужить 
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