Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии: -17; -14; -11;... Найдите 81-й член этой прогрессии
Алгебра
Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии: -17; -14; -11;... Найдите 81-й член этой прогрессии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А1=-17 d=-14-(-17)=3 a81=a1+80d a81=-17+3*80=-17+240=223
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