Какое из указанных веществ имеет ковалентную полярную связь? 1) H2O 2) KF 3) O3 4) Fe

Химия
Какое из указанных веществ имеет ковалентную полярную связь? 1) H2O 2) KF 3) O3 4) Fe
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 1)H2O т.к. ковалентная связь - это связь между двумя разными неметаллами.
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