Какое из указанных веществ имеет ковалентную полярную связь? 1) H2O 2) KF 3) O3 4) Fe
Химия
Какое из указанных веществ имеет ковалентную полярную связь? 1) H2O 2) KF 3) O3 4) Fe
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ: 1)H2O т.к. ковалентная связь - это связь между двумя разными неметаллами.
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