Нет слово мир останется едва ли начертить строки в которых выражена основная мысль укажите какие известные тебе части речи
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Нет слово мир останется едва ли начертить строки в которых выражена основная мысль укажите какие известные тебе части речи
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Существительное, глагол, прилагательное, водное слово
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