Прочитай текст рубрики жил на свете человек. можно ли Владимира ивановича даля на??вать патриотом россии? потверди своё мнение фактом из его биографии.
Обществознание
Прочитай текст рубрики жил на свете человек. можно ли Владимира ивановича даля на??вать патриотом россии? потверди своё мнение фактом из его биографии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых прочитать мы не сможем, во-вторых Даль написал толковый словарь живого великорусского языка (обратить внимание на название ), а это уже что-то значит.
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