Прочитай текст рубрики жил на свете человек. можно ли Владимира ивановича даля на??вать патриотом россии? потверди своё мнение фактом из его биографии.

Обществознание
Прочитай текст рубрики жил на свете человек. можно ли Владимира ивановича даля на??вать патриотом россии? потверди своё мнение фактом из его биографии.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых прочитать мы не сможем, во-вторых Даль написал толковый словарь живого великорусского языка (обратить внимание на название ), а это уже что-то значит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите произведение всех чисел от 91 до 201 Делящихся на 41
Ответить
Обществознание
Природная красота человека что это?
Ответить
Математика
Решить уравнением. Два трактора должны вспахать 219 га. Первый трактор в день может вспахать 14 га, а второй - 15 га. Через сколько дней после нача...
Ответить
Химия
Составьте формулы по валетности:CuPO4;ALN03;LiSO3;Fe(3-х валетного)OH
Ответить
Алгебра
Решите уравнение 4(x-4)(x+8)=(3x+2)(x-5)+(x-1)(x+1)
Ответить