Природная красота человека что это?
Обществознание
Природная красота человека что это?
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Гость:
Это со свежим румянцем и блестящими глазами улыбающееся личико, опрятный вид, хорошие манеры, доброта, и смышленность.Модные вещи, гаджеты, яркий макияж- это все неестественно,"кукольно".Настоящая красота человека-его природность и внутренний мир.
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