Природная красота человека что это?

Гость: Гость:

Это со свежим румянцем и блестящими глазами улыбающееся личико, опрятный вид, хорошие манеры, доброта, и смышленность.Модные вещи, гаджеты, яркий макияж- это все неестественно,"кукольно".Настоящая красота человека-его природность и внутренний мир.