Допоможіть!!!Помогите!!!15 БАЛОВ/БАЛІВ Допоможіть написатиПомогите написать сочинение на тему "Зачем крылатым грунт под ногами?» (5-9 реч) твір на тему "Нащо крилатим грунт під ногами?"(5-9 реч)

Українська література
Допоможіть!!!Помогите!!!15 БАЛОВ/БАЛІВ Допоможіть написатиПомогите написать сочинение на тему "Зачем крылатым грунт под ногами?» (5-9 реч) твір на тему "Нащо крилатим грунт під ногами?"(5-9 реч)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помоите мне плиз    образ вітчизни у творах лесі українки , осмачки
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