Допоможіть!!!Помогите!!!15 БАЛОВ/БАЛІВ Допоможіть написатиПомогите написать сочинение на тему "Зачем крылатым грунт под ногами?» (5-9 реч) твір на тему "Нащо крилатим грунт під ногами?"(5-9 реч)

Українська література

Допоможіть!!!Помогите!!!15 БАЛОВ/БАЛІВ Допоможіть написатиПомогите написать сочинение на тему "Зачем крылатым грунт под ногами?» (5-9 реч) твір на тему "Нащо крилатим грунт під ногами?"(5-9 реч)

Автор: Гость