He was only wrong by two! Перекладіть твір 7клас оксана карпюк

Гость: Гость:

Джек був футбольним тренером у американському коледжі. Він завжди намагався знайти хороших футболістів для своєї команди. Джек дуже добре навчав своїх гравців. Вони були здатні добре бігати, стрибати, плавати, кататися на човнах і грати в різні ігри. Вони часто брали участь в гонках і практично завжди перемагали. Всі гравці Джека були високі і сильні чоловіки, відмінні спортсмени і просто хороші люди. Вони майже ніколи не створювали йому неприємності, і команда коледжу була кращою в своїй державі. Регулярне навчання, дотримання дієти та багато вправ були дуже важливі для спортсменів. Вони завжди дотримуються порад тренера і отримують добрі та відмінні результати у всіх вітчизняних і міжнародних змаганнях і матчах. Вони рідко програвали гру, навряд чи коли-небудь закінчилися матчі внічию. Насправді вони практично завжди перемагали. Єдина проблема з деякими з його футболістів було їх погане знання багатьох шкільних предметів, тому що спортсмени часто бідні в математиці, англійській і т. д., і це не завжди було легко для них, щоб стати студентами коледжу. Одного разу тренер запросив відмінного молодого футболіста до професора коледжу. Професор повинен був запитати молодого гравця кілька питань. Професор вибрав дуже прості запитання, але хлопчик не міг відповісти на них. Нарешті професор запитав: "Ну, що у п'ять разів по сім?" Студент думав протягом тривалого часу, а потім відповів: "Тридцять шість." Професор похитав головою і подивився на тренера. "Це неможливо!" сказав він. "Я не хочу, карати вашу команду. Я розумію, що він кидає м'яч дуже добре, але, на жаль, він не знає математику взагалі. Він не може бути учнем."