Мальчик потерял в саду железную ложку. Через некоторое время ложку нашли. Что с не?? произошло?
Химия
Мальчик потерял в саду железную ложку. Через некоторое время ложку нашли. Что с не?? произошло?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она заржавела (прошли окислительные процессы)
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