Напишите пожалуйста химические реакции с оксигеном типо такой N2-N2O-NO-N2O3-NO2-N2O5
Химия
Напишите пожалуйста химические реакции с оксигеном типо такой N2-N2O-NO-N2O3-NO2-N2O5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2N2 + O2 = 2N2O 2N2O + O2 = 4NO 4NO + O2 = 2N2O3 2N2O3 + O2 = 4NO2 4NO2 + O2 = 2N2O5
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