Обчисли вирази,якщо а=240. (480-а):4; (а-140):5; а+800:10; а×3-250; 420-а:8; (а+700):10; (840-а):2;а:6+280; а×3-600.
Математика
Обчисли вирази,якщо а=240. (480-а):4; (а-140):5; а+800:10; а×3-250; 420-а:8; (а+700):10; (840-а):2;а:6+280; а×3-600.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(480-240)÷4=240÷4=60 (240-140)÷5=100÷5=20 240+800÷10=240+80=320 240×3-250=720-250=470 420-240÷8=420-30=390 (240+700)÷10=940÷10=94 (840-240)÷2=600÷2=300 240÷6+280=40+280=320 240×3-600=720-600=120
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