Решите пожалуйста квадратное уравнение через теорему Виета.

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Но его не решить, применяя теорему Виета, т.к. в данном случае ее применение приводит опять к квадратному уравнению: х^2 + 2х - 7=0; {х1 + х2=-2; {х1х2=-7. Попробывав решить данную систему, все равно это приводит к квадратному уравнению. Думаю, что данное уравнение необходимо решать через дискриминант. корни уравнения: х1=-1+2 корня из 2; х2=-1-2 корня из 2.