Старые часы отстают на 20 секунд в час сколько времени они покажут через сутки после того как съел бы установили На 12:00 запиши решения под действием и свои рассуждения
Математика
Старые часы отстают на 20 секунд в час сколько времени они покажут через сутки после того как съел бы установили На 12:00 запиши решения под действием и свои рассуждения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ж1 минута = 60 секунд 1час = 60 минут по 60 секунд , то есть 3600 секунд 1сутки = 24часа , то есть 3600 *24 =86 400 секунд в сутки итак поставили на 12 00 часов -если бы часы не отставали , то было бы 12 00 , но часы отстают на 20 секунд значит 24* 3600 =86400 вычитаем 20 = 86380 секунд и прибавляем к 12часам , но предварительно переводим 86 380 секунд = 23 часа = 82 800 86 380 - 82 800 =3580 сек - минуты , секунды = 10 минут = 600 секунд - 60 минут =час , но 60 * 60= 3600 секунд ,а у нас меньше пробуем 59 минут - 59 *60 =3540 секунд - нам хватило теперь вычтем 3580 - 3540 = 40секунд 1МИНУТА =60 СЕКУНД , А У НАС ИХ 40 ЗНАЧИТ ВЫЧИТАЕМ 60 - 40= 20 СЕКУНД КАК РАЗ ОТСТАЮТ ответ : 23 часа 59 минут 40 секунд пройдет и это будет 11часов 59 минут 40 секунд .:)) я предложила подробный и долгий способ , но если хочешь проще , то напиши в клиентах
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