Метафоры и эпитеты в стихотворении помню долгий зимний вечер

Литература
Метафоры и эпитеты в стихотворении помню долгий зимний вечер
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитеты: долгий зимний вечер, бодрым и веселым, тихий шепот, знакомому совету, с тихим сном, зреющих колосьев, невнятный шум метафоры:  тускло льется свеь лампады, воет вьюга, ходят медленно и плавно золотые волны ржи;  обвеянный мечтами, забываться начинал; шепот зреющиъ колосьев, с тихим сном сливалось убаюкиванье грез
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе перене??ем запятую вправо через три цифры, а в другом влево через две цифры
Ответить
Химия
Натрий--> гидрооксид натрия-->карбонат натрия-->гидрокарбонат-->карбонат натрия
Ответить
Русский язык
СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УПОТРЕБИВ ГЛАГОЛЫ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ ЛЯГ ЛЯГТЕ ПОЛОЖИ ПОЛОЖИТЕ КЛАДИ КЛАДИТЕ ПОЕЗЖАЙ ПОЕЗЖАЙТЕ БРЕЙСЯ БРЕЙТЕСЬ
Ответить
История
Почему Япония согласилась оставить американские войска в стране после подписани?? сепаратного мирного договора
Ответить
Информатика
ПОМОГИТЕ В ПАСКАЛЕ ПЛЗ: Сравнить 2 двумерных массива на наличие одинаковых элемен??ов
Ответить