Метафоры и эпитеты в стихотворении помню долгий зимний вечер
Литература
Метафоры и эпитеты в стихотворении помню долгий зимний вечер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитеты: долгий зимний вечер, бодрым и веселым, тихий шепот, знакомому совету, с тихим сном, зреющих колосьев, невнятный шум метафоры: тускло льется свеь лампады, воет вьюга, ходят медленно и плавно золотые волны ржи; обвеянный мечтами, забываться начинал; шепот зреющиъ колосьев, с тихим сном сливалось убаюкиванье грез
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