Причины нехватки инвестиций в современной России (реферат) нужно по нынешней ситуации(50 баллов)

Экономика
Причины нехватки инвестиций в современной России (реферат) нужно по нынешней ситуации(50 баллов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.      Недостаточность длинных финансовых ресурсов для экономики России; 2.      Отсутствие стабильного функционирования системы страхования и негосударственных пенсионных фондов; 3.      Неспособность банков привлекать ресурсы на долгосрочной основе. Без стабильной экономики нет длинных денег, а без длинных денег нет стабильной экономики. Главным источником длинных денег в экономике должна стать эмиссия ЦБ под покупку долгосрочных ценных бумаг Минфина. Затем эти бумаги покупаются центральными банками и остаются на их балансах. В результате в экономику поступают длинные целевые ресурсы. Основными источниками длинных денег должны являться пенсионные фонды и страховой сектор. В российской же практике негосударственные пенсионные фонды аккумулируют денежные средства на пенсионных счетах и инвестирует их через управляющие компании в финансовые инструменты. Государству необходимо создать законодательную базу, которая позволит разрешить негосударственным пенсионным фондам вкладывать свободные денежные средства в средний бизнес. Это позволит выгодно аккумулировать денежные средства, данная мера будет являться не только стимулированием экономики, но и позволит повысить доходную часть населения. Рынок негосударственных пенсионных фондов необходимо развивать, а накопительный элемент пенсионной системы - укреплять. Количество вкладчиков в негосударственные пенсионные фонды постоянно растет, что позволяет формировать финансовые ресурсы на длительные сроки.

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