Найдите сумму корней (корень если он един.) уравнения корень из (x-1)*(3^x+1 + 3^2-x - 28 ) =0
Математика
Найдите сумму корней (корень если он един.) уравнения корень из (x-1)*(3^x+1 + 3^2-x - 28 ) =0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
произведение равно нулю, если хотя бы один из множителей равен нулю. показательное квадратное уравнение, замена переменных: 3t²-28t+9=0. t₁=1/3, t₂=9 обратная замена: ответ: x₁=-1, x₂=2, x₃=1
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