Напишите сочинение-рассуждение на тему: "Природа - это ...", взяв в качестве тезиса д??нное Вами определение.
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Напишите сочинение-рассуждение на тему: "Природа - это ...", взяв в качестве тезиса д??нное Вами определение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
природа-это красота, которой можно любоваться вечно.(закат солнца,звездное небо и т.д.) все это романтика
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