СРОЧНО!!! Помогите ПОЖАЛУЙСТА!! Номер4
Алгебра
СРОЧНО!!! Помогите ПОЖАЛУЙСТА!! Номер4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем эти точки А и В 1) Найдем точку пересечения с осью Х в этом случае у = 0, тогда -1/3х+2=0 1/3х=2 х=2:1/3 х=6 Получили точку А(6;0) 2) Найдем точку пересечения с осью У: в этом случае х=0, тогда у=-1/3*0+2 у=2 Получили точку В(0;2) В итоге получили прямоугольный треугольник АВС, где катет ОА = 6см, а катет ОВ = 2 см Тогда S=1/2*ОА*ОВ S=1/2*6*2 = 6 см² Ответ: S=6 см²
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