СРОЧНО!!! Помогите ПОЖАЛУЙСТА!! Номер4

Алгебра
СРОЧНО!!! Помогите ПОЖАЛУЙСТА!! Номер4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем эти точки А и В 1) Найдем точку пересечения с осью Х в этом случае   у = 0, тогда  -1/3х+2=0   1/3х=2 х=2:1/3 х=6 Получили точку А(6;0) 2) Найдем точку пересечения с осью У: в этом случае  х=0, тогда  у=-1/3*0+2  у=2 Получили точку В(0;2) В итоге получили прямоугольный треугольник АВС, где  катет ОА = 6см,   а катет ОВ = 2 см Тогда S=1/2*ОА*ОВ           S=1/2*6*2 = 6 см² Ответ: S=6 см²
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