Начертите произвольную прямую l и отметьте произвольную точку A, не лежащую на пря??ой l. а) Постройте точку B, симметричную точке A относительно прямой l. б) Постройте точку C, симметричную точке B относительно прямой l.

Математика
Начертите произвольную прямую l и отметьте произвольную точку A, не лежащую на пря??ой l. а) Постройте точку B, симметричную точке A относительно прямой l. б) Постройте точку C, симметричную точке B относительно прямой l.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насчет б) - не знаю. может быть, это и есть точка А
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