Как выразить от сюда T2?Напишите формулу пожалуйста
Физика
Как выразить от сюда T2?Напишите формулу пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т2= (ню мах*Т1)-Т1...........................................
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