Найди сумму первых 5 членов геометрической прогрессии, если b1=−9 и q = 5.
Алгебра
Найди сумму первых 5 членов геометрической прогрессии, если b1=−9 и q = 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Ген состоит из 21 200 пар нуклеотидов и включает 2 интрона по 10000 пар нуклеотидов каждый. Сколько аминокислотных остатков включает белок, синтез ...
Математика
Один трубоукладчик уложил 192 м труб за 24 часа работы. Другой уложил 220м труб за 20 ча??ов работы. Чтобы уложить 190 м труб оба трубоукладчика за...
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!срочно!!! напишите лексическое значение слова : сваливалис??, янтарными, бирюзой , аквамарином и вечернее. заранее спас...
Информатика
Переведите следующие числа в 10 с/с: 1011,12 = 5,75 10 Ответ: 1А,816 = ? 10 Ответ: 25,48 = ?10 Ответ: