Переведите следующие числа в 10 с/с: 1011,12 = 5,75 10 Ответ: 1А,816 = ? 10 Ответ: 25,48 = ?10 Ответ:

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Для перевода целой части необходимо умножить разряд числа на соответствующую ему степень разряда. 25 = 21*2 + 20*5 = 4 + 5 = 9 Для перевода дробной части необходимо разделить разряд числа на соответствующую ему степень разряда 48 = 2-1*4 + 2-2*8 = 4 В итоге получаем число 13