Приведите молекулярные и ионно-электронные уравнения взаимодействия цинка а) с к??нцентрированным раствором аммиака б) с очень разбавленной азотной кислотой

Гость: Гость:

Б) zn + hno3(p) = zn(no3)2 + no2 + h2o а) не знаб как с цинком но с гидроксидом цинка реакция пойдет так: zn(oh)2 + nh3 = zno + h2o + n2 Обе реакции не уравнены