Приведите молекулярные и ионно-электронные уравнения взаимодействия цинка а) с к??нцентрированным раствором аммиака б) с очень разбавленной азотной кислотой
Химия
Приведите молекулярные и ионно-электронные уравнения взаимодействия цинка а) с к??нцентрированным раствором аммиака б) с очень разбавленной азотной кислотой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) zn + hno3(p) = zn(no3)2 + no2 + h2o а) не знаб как с цинком но с гидроксидом цинка реакция пойдет так: zn(oh)2 + nh3 = zno + h2o + n2 Обе реакции не уравнены
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