Нужно в тексте определить падеж прилагательного Осветило лесную вырубку тёплое солнышко. Обсохла ночная холодная роса. Спокойно и тихо на глухой вырубке в лесу.Пахнет багульником,спелой душистой земляникой. На край вырубки в...
Русский язык
Нужно в тексте определить падеж прилагательного Осветило лесную вырубку тёплое солнышко. Обсохла ночная холодная роса. Спокойно и тихо на глухой вырубке в лесу.Пахнет багульником,спелой душистой земляникой. На край вырубки вывела свой выводок старая глухарка-мать.Буд-то пушистые,мягкие шарики,рассыпались маленькие глухарята.Ловят в траве мошек,клюют сладкую землянику. Взлетела на пенек старая глухарка.То посмотрит на небо,то поглядит в лес.Не покажется ли ястреб,не пробежит ли хитрая лисица,не промелькнет ли в высокой траве проворный горностай? Зорко сторожит свой выводок осторожная глухарка. Как в настоящем детском саду,бегают по лесной вырубке маленькие глухарята.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В.п-лесную;теплое-и.п;ночная холодная-и.п;глухой-д.п;спелой-т.п;старая-и.п;пушистые,мягкие,маленькие-И.п;сладкую-В.п;старая-И.п;хитрая-И.п;В высокой-п.п;проворный-и.п;осторожная-и.п;в настоящем детском-п.п;лесной-д.п;маленькие-и.п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
(1)Так я и не смог понять, почему библиотека иногда полна народу, а иногда в ней совершенно никого нет. (2)Во всяком случае, когда мы пришли туда с...
Обществознание
Семья Петровых проживает в кооперативной квартире. Все при читающиеся с них платежи за квартиру (пай) они выплатили и на основании закона стали со...
Українська мова