Нужно в тексте определить падеж прилагательного Осветило лесную вырубку тёплое солнышко. Обсохла ночная холодная роса. Спокойно и тихо на глухой вырубке в лесу.Пахнет багульником,спелой душистой земляникой. На край вырубки в...

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Нужно в тексте определить падеж прилагательного Осветило лесную вырубку тёплое солнышко. Обсохла ночная холодная роса. Спокойно и тихо на глухой вырубке в лесу.Пахнет багульником,спелой душистой земляникой. На край вырубки вывела свой выводок старая глухарка-мать.Буд-то пушистые,мягкие шарики,рассыпались маленькие глухарята.Ловят в траве мошек,клюют сладкую землянику. Взлетела на пенек старая глухарка.То посмотрит на небо,то поглядит в лес.Не покажется ли ястреб,не пробежит ли хитрая лисица,не промелькнет ли в высокой траве проворный горностай? Зорко сторожит свой выводок осторожная глухарка. Как в настоящем детском саду,бегают по лесной вырубке маленькие глухарята.

Автор: Гость