Семья Петровых проживает в кооперативной квартире. Все при читающиеся с них платежи за квартиру (пай) они выплатили и на основании закона стали собственниками этой квартиры. В подтверждение своего права собственности Петровы д...
Обществознание
Семья Петровых проживает в кооперативной квартире. Все при читающиеся с них платежи за квартиру (пай) они выплатили и на основании закона стали собственниками этой квартиры. В подтверждение своего права собственности Петровы должны были получить в бухгалтерии кооператива справку о том, что пай ими выплачен полностью. Когда Петровы обратились в бухгалтерию, им отказали в выдаче справки. Куда и с какими требованиями должны обращаться Петровы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В гатастровою палату если еконечно у петровых есть все документы об оплате
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Английский язык
1. I ... a new dress yesterday. A)buy B) bought C)have bought 2. She ... anything since 9 oclock this morning. a)hasnt eaten b)ate c)didnt eat 3. H...
Математика
Вырази в квадратных дециметрах. Образец: 7 кв.м=1кв.м*7=100кв.дм*7=700кв.дм 1) 10 кв.м 2) 104кв.м 3) 17кв.м