Семья Петровых проживает в кооперативной квартире. Все при­ читающиеся с них платежи за квартиру (пай) они выплатили и на основании закона стали собственниками этой квартиры. В подтверждение своего права собственности Петровы д...

Обществознание

Семья Петровых проживает в кооперативной квартире. Все при­ читающиеся с них платежи за квартиру (пай) они выплатили и на основании закона стали собственниками этой квартиры. В подтверждение своего права собственности Петровы должны были получить в бухгалтерии кооператива справку о том, что пай ими выплачен полностью. Когда Петровы обратились в бух­галтерию, им отказали в выдаче справки. Куда и с какими требованиями должны обращаться Петровы?

Автор: Гость