СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УПОТРЕБИВ ГЛАГОЛЫ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ ЛЯГ ЛЯГТЕ ПОЛОЖИ ПОЛОЖИТЕ КЛАДИ КЛАДИТЕ ПОЕЗЖАЙ ПОЕЗЖАЙТЕ БРЕЙСЯ БРЕЙТЕСЬ
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СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УПОТРЕБИВ ГЛАГОЛЫ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ ЛЯГ ЛЯГТЕ ПОЛОЖИ ПОЛОЖИТЕ КЛАДИ КЛАДИТЕ ПОЕЗЖАЙ ПОЕЗЖАЙТЕ БРЕЙСЯ БРЕЙТЕСЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) срочно ляг на живот! лягте на спину, и руки за голову! 2)Положи тетрадь на место! положите то, что вы взяли. 3)клади свои вещи на место. кладите багаж туда, куда скажет водитель. 4) поезжай на работу, иначе выгонят! поезжайте, скорее, в больницу! *а вот остальное мой мозг не воспринимает*
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