(1)Так я и не смог понять, почему библиотека иногда полна народу, а иногда в ней совершенно никого нет. (2)Во всяком случае, когда мы пришли туда с мамой, библиотекарша Татьяна Львовна была одна, подметала веником пол. (3)Заба...
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(1)Так я и не смог понять, почему библиотека иногда полна народу, а иногда в ней совершенно никого нет. (2)Во всяком случае, когда мы пришли туда с мамой, библиотекарша Татьяна Львовна была одна, подметала веником пол. (3)Забавное знакомство получилось у них — у поклонницы балета с бывшей балериной. Среди предложений 1−3 найдите сложноподчинённое предложение с однородными придаточными. Напишите номер этого предложения.
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Гость:
Вроде 3(я проходила,не помню)
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