(1)Так я и не смог понять, почему библиотека иногда полна народу, а иногда в ней совершенно никого нет. (2)Во всяком случае, когда мы пришли туда с мамой, библиотекарша Татьяна Львовна была одна, подметала веником пол. (3)Заба...

Русский язык
(1)Так я и не смог понять, почему библиотека иногда полна народу, а иногда в ней совершенно никого нет. (2)Во всяком случае, когда мы пришли туда с мамой, библиотекарша Татьяна Львовна была одна, подметала веником пол. (3)Забавное знакомство получилось у них — у поклонницы балета с бывшей балериной. Среди предложений 1−3 найдите сложноподчинённое предложение с однородными придаточными. Напишите номер этого предложения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде 3(я проходила,не помню)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1)cos^2(x+pi/3)=1 2)sin3x=sin17x
Ответить
Обществознание
Семья Петровых проживает в кооперативной квартире. Все при­ читающиеся с них платежи за квартиру (пай) они выплатили и на основании закона стали со...
Ответить
Українська мова
Добра синичка переказ
Ответить
Физика
Почему гвоздь в воде тонет,а тяжёлое металлическое судно-нет? Коротко пожалуйста)
Ответить
Английский язык
1. I ... a new dress yesterday. A)buy B) bought C)have bought 2. She ... anything since 9 oclock this morning. a)hasnt eaten b)ate c)didnt eat 3. H...
Ответить