Решите уравнения, используя разложение на множители многочленов: а) 9х^3 - х = 0 б) 5??^2 - 10х + 5 = 0
Алгебра
Решите уравнения, используя разложение на множители многочленов: а) 9х^3 - х = 0 б) 5??^2 - 10х + 5 = 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X(9x^2-1)=0 x=0 9x^2-1=0 (3x-1)(3x+1)=0 3x=1 или 3x=-1 x=1/3 или Х=-1/3 Ответ : -1/3; 0 ; 1/3
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