В прямоугольном треугольнике из вершины угла, равного 60°, проведена биссектриса, ??лина которой равна 22 см. Найдите длину катета, лежащего против данного угла. 1)31 см 2)32см 3)33 см 4)34 см
Геометрия
В прямоугольном треугольнике из вершины угла, равного 60°, проведена биссектриса, ??лина которой равна 22 см. Найдите длину катета, лежащего против данного угла. 1)31 см 2)32см 3)33 см 4)34 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 33 см когда провели биссектрису, и разделили угол при вершине пополам. образовались два треугольника: равнобндренный с боковыми сторонами по 22 см и прямоугольный, где гипотенуза сторона в 22 см и катет противолежащий 30° равен половине гипотенузы, то есть 11 см. отсюда весь катет противолежащий 60° равен 33 см.
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