ПОЖАЛУЙСТА!!!С РИСУНКОМ!!! в прямоугольном треугольнике катет равен b, а противоле??ащий ему угол-бетта. выразите периметр треугольника через b и бетта.

Геометрия

ПОЖАЛУЙСТА!!!С РИСУНКОМ!!! в прямоугольном треугольнике катет равен b, а противоле??ащий ему угол-бетта. выразите периметр треугольника через b и бетта.

Автор: Гость