Составить предложение со словамиit's wonderful,very tasty,very nice,very good
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Составить предложение со словамиit's wonderful,very tasty,very nice,very good
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It's wonderful car , this breakfast was very tasty, are you very good at football, this jeans is very nicy
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