Напишите по 3 реакции с участием воды,4 типа реакций
Химия
Напишите по 3 реакции с участием воды,4 типа реакций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaO+2H2O=Ca (OH) 2 2Al2O3+4H2O=4Al (OH) 2 CaCO3+H2O+CO2=Ca (HCO3) 2
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