Помогите пожалуйста!!!срочно!!! напишите лексическое значение слова : сваливалис??, янтарными, бирюзой , аквамарином и вечернее. заранее спасибо !!!

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Свалиться - упасть откуда - нибудь, с чего - нибудь янтарный - цвет в жёлтых - светло - коричневых тонах. бирюза - драгоценный камень голубого или зеленоватого цвета. Аквамарин - тоже драгоценный камень зеленовато-голубого цвета. Вечерний - от существительного вечер. Всё, что относится к вечеру.