Помогите пожалуйста!!!срочно!!! напишите лексическое значение слова : сваливалис??, янтарными, бирюзой , аквамарином и вечернее. заранее спасибо !!!

Русский язык
Помогите пожалуйста!!!срочно!!! напишите лексическое значение слова : сваливалис??, янтарными, бирюзой , аквамарином и вечернее. заранее спасибо !!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свалиться - упасть откуда - нибудь, с чего - нибудь янтарный - цвет в жёлтых - светло - коричневых тонах. бирюза - драгоценный камень голубого или зеленоватого цвета. Аквамарин - тоже драгоценный камень зеленовато-голубого цвета. Вечерний - от существительного вечер. Всё, что относится к вечеру.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Переведите следующие числа в 10 с/с: 1011,12 = 5,75 10 Ответ: 1А,816 = ? 10 Ответ: 25,48 = ?10 Ответ:
Ответить
Химия
Напишите по 3 реакции с участием воды,4 типа реакций
Ответить
Английский язык
Составить предложение со словамиit's wonderful,very tasty,very nice,very good
Ответить
Геометрия
ПОЖАЛУЙСТА!!!С РИСУНКОМ!!! в прямоугольном треугольнике катет равен b, а противоле??ащий ему угол-бетта. выразите периметр треугольника через b и...
Ответить
Химия
Приведите молекулярные и ионно-электронные уравнения взаимодействия цинка а) с к??нцентрированным раствором аммиака б) с очень разбавленной азотной...
Ответить