Один трубоукладчик уложил 192 м труб за 24 часа работы. Другой уложил 220м труб за 20 ча??ов работы. Чтобы уложить 190 м труб оба трубоукладчика запустили запустили одновременно с 2-х концов участка. Через сколько часов они зак...

Математика

Один трубоукладчик уложил 192 м труб за 24 часа работы. Другой уложил 220м труб за 20 ча??ов работы. Чтобы уложить 190 м труб оба трубоукладчика запустили запустили одновременно с 2-х концов участка. Через сколько часов они закончат работу?

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