Один трубоукладчик уложил 192 м труб за 24 часа работы. Другой уложил 220м труб за 20 ча??ов работы. Чтобы уложить 190 м труб оба трубоукладчика запустили запустили одновременно с 2-х концов участка. Через сколько часов они зак...
Математика
Один трубоукладчик уложил 192 м труб за 24 часа работы. Другой уложил 220м труб за 20 ча??ов работы. Чтобы уложить 190 м труб оба трубоукладчика запустили запустили одновременно с 2-х концов участка. Через сколько часов они закончат работу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый укладывает 192:24=8(м) за 1 час работы, второй 220:20=11(м) за 1 час. Вместе они укладывают в час 11+8=19(м). Чтобы проложить 190 метров им нужно 190:19=10 часов.
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