Ген состоит из 21 200 пар нуклеотидов и включает 2 интрона по 10000 пар нуклеотидов каждый. Сколько аминокислотных остатков включает белок, синтез которого контролируется этим геном.

Биология

Ген состоит из 21 200 пар нуклеотидов и включает 2 интрона по 10000 пар нуклеотидов каждый. Сколько аминокислотных остатков включает белок, синтез которого контролируется этим геном.

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