Определите плотность мёда в стакане,если высота налитого мёда 20 см,а давление на дно стакана 3 кПа
Физика
Определите плотность мёда в стакане,если высота налитого мёда 20 см,а давление на дно стакана 3 кПа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я напишу только решение(без всяких дано,CИ и ответов) p 3000Па р=ρgh⇒ρ=-------=-----------------=1500кг/м³ gh 10Н/кг*0.2м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Выберите правильный ответ (А,В или С) 1. I ... a new dress yesterday. A)buy B) bought C)have bought 2. She ... anything since 9 oclock this mo...
Биология
Ген состоит из 21 200 пар нуклеотидов и включает 2 интрона по 10000 пар нуклеотидов каждый. Сколько аминокислотных остатков включает белок, синтез ...
Математика
Один трубоукладчик уложил 192 м труб за 24 часа работы. Другой уложил 220м труб за 20 ча??ов работы. Чтобы уложить 190 м труб оба трубоукладчика за...