Определите плотность мёда в стакане,если высота налитого мёда 20 см,а давление на дно стакана 3 кПа

Физика
Определите плотность мёда в стакане,если высота налитого мёда 20 см,а давление на дно стакана 3 кПа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я напишу только решение(без всяких дано,CИ и ответов)                     p          3000Па р=ρgh⇒ρ=-------=-----------------=1500кг/м³                    gh      10Н/кг*0.2м
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