Гость: Гость:

Var n,p,k:integer; begin write('n = '); readln(n); p:=1; k:=0; while n>0 do begin if n mod 5 <> 0 then begin p:=p*(n mod 10); k:=k+1; end; n:=n div 10; end; writeln('p = ',p,' k = ',k); end. Пример: n = 3251046 p = 144 k = 5