Метафоры и эпитеты в стихотворении кедрина аленушка

Гость: Гость:

Метафоры: стойбище осеннего тумана, не раз лихая сила...ночижек заносила на твою красу, только все ты вынесла за раздолье нив, где зреет рожь эпитеты: лихая сила, тихая царевна, родина неяркая , у глухой околицы, нетленную красу