Метафоры и эпитеты в стихотворении кедрина аленушка

Литература
Метафоры и эпитеты в стихотворении кедрина аленушка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метафоры: стойбище осеннего тумана, не раз лихая сила...ночижек заносила на твою красу, только все ты вынесла за раздолье нив, где зреет рожь эпитеты: лихая сила, тихая царевна, родина неяркая , у глухой околицы, нетленную красу
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