Анна Петровна подбирает на улице и выхаживает бродячих собак и кошек. Распространяется ли на неё действие ст. 230-232 Гражданского кодекса РФ? Почему?
Обществознание
Анна Петровна подбирает на улице и выхаживает бродячих собак и кошек. Распространяется ли на неё действие ст. 230-232 Гражданского кодекса РФ? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет.так как она не зарегистрировала этих животных за собой в полиции.
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