Анна Петровна подбирает на улице и выхаживает бродячих собак и кошек. Распространяется ли на неё действие ст. 230-232 Гражданского кодекса РФ? Почему?

Обществознание

Анна Петровна подбирает на улице и выхаживает бродячих собак и кошек. Распространяется ли на неё действие ст. 230-232 Гражданского кодекса РФ? Почему?

Автор: Гость