A lot of people in England eat sandwiches for lunch
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A lot of people in England eat sandwiches for lunch
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие люди в Англии едят бутерброды на обед.
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