Представь что ты инспектор который слелит за праильным сбором налогов. что ты ска??ешь человеку который не хочет платить налоги. 3 класс
Окружающий мир
Представь что ты инспектор который слелит за праильным сбором налогов. что ты ска??ешь человеку который не хочет платить налоги. 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я скажу,что налоги платить должен каждый человк,потому что если все перестанут платить налоги,то у государства не будет денег на то,что бы сделать людям хорошие условия для жизни
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