Известно что вторая половина хх в.-это эпоха научно-технической революции.Опыт эк??номически развитых стран паказывает,что под влиянием научно-технической революции происходит сокращения численности рабочего класса и крестьянст...

Гость: Гость:

Ну, в этом есть логика: согласись, что чем больше видов работ делают машины, тем меньше остается людям, т.к. производительность техники в несколько раз выше, чем человека. И вообще, когда просто жмешь на кнопки, труд меньше оплачивается. В общем, приобретают значение знания и навыки, наблюдается рост численности служащих, так сказать, непроизводственного труда (умственного, обслуживающего и т.д.)Насчет нашей страны - без понятия... Над этим надо еще работать, помогать стране надо...