Запишите названия данных углов в порядке убывания их градусной меры
Математика
Запишите названия данных углов в порядке убывания их градусной меры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В порядке убывания а,с,б,д.
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